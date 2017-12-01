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» » Компании учредителя «Гаммы Девелопмент» разрешили вырубить 39 деревьев для застройки участка у парка «Юность»

Компании учредителя «Гаммы Девелопмент» разрешили вырубить 39 деревьев для застройки участка у парка «Юность»

Общество
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Азовской, расположенном сразу за оградой парка «Юность». Власти Калининграда разрешили ООО «Балтийский атриум» вырубить 39 деревьев и 3 кустарника на участке на ул. Информация о выданном порубочном билете опубликована на сайте администрации.

Его площадь составляет около 4,3 тыс. Вырубка пройдет на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131828:1754. м. кв. В рамках компенсационного озеленения компания обязана посадить 39 деревьев и 2 кустарника.

Земля предназначена под среднеэтажную застройку. «Балтийский атриум» владеет участком под вырубку с апреля 2017 года. Ранее собственником участка было ООО «Гамма Инвест Групп» — владелец торгового центра «Европа».

Учредителем обеих структур выступает Наталия Старцева. По данным ЕГРЮЛ, компания «Балтийский атриум» находится под управлением ООО «Гамма Девелопмент».

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Компании учредителя «Гаммы Девелопмент» разрешили вырубить 39 деревьев для застройки участка у парка «Юность»
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Компании учредителя «Гаммы Девелопмент» разрешили вырубить 39 деревьев для застройки участка у парка «Юность»