БФУ им.Канта предлагает калининградцам принять участие в создании музея советского детства

Канта предлагает калининградцам принять участие в создании Музея советского детства. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. Балтийский федеральный университет имени И.

Дадим старым вещам новую жизнь!' — говорится в сообщении вуза. 'Если у вас или ваших родственников есть ненужные вещи, связанные с советским прошлым, просим передать их в дар их нашему Музею.

Чернышевского, 56 А, аудитория 35. Они будут приниматься в будни с 11 до 17 часов. Подробнее о проекте можно узнать по телефону: +7 (4012) 59 55 20 доб. Экспонаты можно принести в Центр социально-гуманитарной информатики по адресу: ул. 1970 (Елена Вячеславовна).

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