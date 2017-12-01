Об этом сообщают 'Известия'. В России разработан стандарт для лечения пожилых людей.

Они будут определять у пожилых людей биологический возраст, разрабатывать программы для замедления старения, помогать старикам, страдающим от одиночества. У врачей-гериатров появятся новые функции. Также они будут сотрудничать с другими врачами, соцработниками и родственниками пациента.

Но если специалист, например, констатирует, что основная проблема, определяющая прогрессирование старения, — это одиночество, то он должен связаться с семьей, социальными службами', — сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. 'Понятно, что гериатр не сможет решить все социальные проблемы пожилого человека.

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