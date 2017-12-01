С декабря "Яндекс.Такси" начал страховать пассажиров по всей России

Такси' запускает программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех регионах России, где он работает. С 1 декабря онлайн-сервис услуг по заказу такси 'Яндекс. Об этом сообщает ТАСС.

Максимальная компенсация по программе составляет два миллиона рублей. Страховка будет оформляться автоматически на все поездки, заказанные в сервисе. Все расходы возьмёт на себя компания. Пользователям сервиса не придётся дополнительно платить за страховку, но при этом отказаться от неё не получится.

Все процессы работали в соответствии с планом, поэтому программу решили запустить по всей стране раньше, чем предполагалось, отметил руководитель программы страхования 'Яндекс. До этого программа страхования работала в пилотном режиме только в 11 регионах России, включая Калининградскую область. Такси' Алексей Лещенко.

Материал к публикации подготовил