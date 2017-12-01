Экипаж пропавшей аргентинской подлодки, на поиск которой отправился корабль из Калининграда, признали погибшим

Об этом сообщают 'Ведомости' со ссылкой на Reuters. Военно-морской флот Аргентины признал, что надежды найти экипаж пропавшей подводной лодки 'Сан-Хуан' не осталось.

На подлодке, на которой было 44 человека, запаса кислорода хватило бы на семь дней. По словам официального представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, уже истекло время, за которое экипаж могли бы найти живым. Бальби рассказал, что поиски продолжатся, но спасённых не будет. Последний раз экипаж выходил на связь 15 ноября.

Поисковая операция продолжится. Аргентинское издание Clarin со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти страны не объявят национальный траур и не признают экипаж погибшим, пока не получат минимум одно изображение затонувшей лодки.

На борту лодки 44 члена экипажа. Дизельная субмарина 'Сан-Хуан' перестала выходить на связь 15 ноября. 23 ноября стало известно, что на поиски отправится калининградское исследовательское судно 'Янтарь'.

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