В России вступил в силу запрет на госзакупки иностранной мебели

Об этом сообщает 'РИА Новости'. В РФ с 1 декабря вступил в силу запрет на госзакупки иностранной мебели, произведённой не в России или странах-участницах ЕАЭС.

Под запрет попадёт деревянная и металлическая мебель для офисов, деревянная мебель для столовых и спален, диваны, софы, кушетки с деревянными каркасами, которые трансформируются в кровати, деревянные и металлические каркасы для кроватей и мебель из пластика. Документ вводит ограничения для 'защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд'.

Ограничения будут действовать до 1 декабря 2019 года. Указанные товары должны быть изготовлены из материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является РФ или государство-участник ЕАЭС.

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