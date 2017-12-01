Ковальский опровергнул покушение на себя

Дело была закрыто по основанию, предусмотренному ч. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела о покушении на жизнь бывшего главы администрации Светлогорского района Александра Ковальского. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 1 ст.

Коломенской, после чего было возбуждено уголовное дело. В октябре этого года Ковальский заявил, что в него был произведен выстрел ночью рядом с его домом на ул. Факт покушения на жизнь и причинения огнестрельных ранений не нашёл своего подтверждения и был опровергнут, как показаниями самого потерпевшего, так и заключением судебно-медицинской экспертизы. Как сообщают в региональном управлении СК РФ, расследование показало, что в отношении Ковальского каких-либо противоправных действий третьими лицами не совершалось.

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