Гидрометцентр предупреждает о гололедице в Калининградской области

Об этом LiveKenig рассказали в региональном Гидрометцентре. В Калининградской области в пятницу, 1 декабря, наблюдается гололедица.

— Однако на возвышенных местах и мостовых переходах вполне возможна слабая гололедица'. 'Температура воздуха в регионе положительная, — отметил синоптик.

Причиной водители называют гололедицу на проезжей части. Утром под Черняховском столкнулись лоб в лоб два автомобиля.

Ранее сообщалось, что на выходных калининградцев ожидают снег и заморозки. Сегодня ночью в Калининградской области ожидается около ноля, а завтра может похолодать до -2.

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