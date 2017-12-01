Компанию-собственника Дома Советов раздробили

В августе 2017 года он зарегистрировал в Московской области две компании – «Промстрой» и «Энерго-сервис». Михаил Чивиков, который был единственным учредителем компании «Протострой», владеющей 85 % калининградского Дома Советов, раздробил долю в ее уставном капитале. Впоследствии указанным структурам были переданы по 40 % долей «Протостроя».

Еще 15 % долей в здании Дома Советов принадлежит правительству Калининградской области.

руб. Согласно данным Росреестра, кадастровая стоимость недостроенного здания Дома Советов составляет 9,6 тыс.

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