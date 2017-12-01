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СМИ: «Крокус» хочет вернуть часть миллиарда, потраченного на укрепление грунта под стадионом

Общество
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Часть этих денег компания попытается вернуть по результатам экспертизы выполненных работ. Компания «Крокус», строящая стадион на острове «Октябрьский», потратила дополнительно миллиард рублей на укрепление грунта под стадионом на острове. Об этом сообщает газета «Ведомости», со ссылкой на источник, близкий к компании.

При этом земли рядом все еще заболочены», — пересказывают слова своего источника «Ведомости». «По его словам, компании пришлось забить сотни километров свай, а само здание — поднять над уровнем земли на 1,7 м.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: СМИ: «Крокус» хочет вернуть часть миллиарда потраченного на укрепление грунта под стадионом
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СМИ: «Крокус» хочет вернуть часть миллиарда, потраченного на укрепление грунта под стадионом