Росреестр по поддельным документам убрал запись об ипотеке с недвижимости, заложенной под займ компании Ивана Грибова

м и земельного участка 12,4 тыс. Арбитражный суд Калининградской области принял решение о восстановлении записи об ипотеке в отношении здания площадью почти 900 кв. м в Мамоново, принадлежащего компании «Боронд» в пользу литовской компании «Бусто индустриёс групе». кв.

евро. Как видно из решения суда, «Бусто индустриёс групе» выдала кредит компании «Даль-Балтикстрой», сейчас принадлежащей экс-депутату Облдумы Ивану Грибову, в размере 300 тыс. В качестве залога по займу было предоставлено имущество компании «Боронд».

Грибов стал единственным учредителем в 2012 году. В тот момент компании «Боронд» и «Даль-Балтикстрой» были аффилированы — у них был общий учредитель литовская «Кдс Группа».

Несмотря на то что «Даль-Балтикстрой» по займу окончательно так и не рассчитался, по данным УМВД, 20 апреля 2017 года представитель «Боронд» по доверенности Нелли Сергиевская и гражданин Литвы Павелас Дьяконовас якобы обратились в Росреестр о снятии с недвижимости «Боронда» обременения в виде залога, и Росреестр обременение снял.

«Бусто индустриёс групе» узнали об этом факте из выписке о переходе прав на имущество, когда здание было перепродано некому Евгению Краснинскому.

Такие показания он дал в суде. В суде выяснилось, что Павелас Дьяконовас, который якобы подтвердил готовность кредитора о снятии залога, с 2011 года не является директором литовской компании «Бусто индустриёс групе», которая предоставила деньги «Даль-Балтикстрою», и, более того, в апреле 2017 года не въезжал в Россию, а значит, физически не мог прибыть в Росреестр для удостоверения готовности о погашении ипотеки.

В ходе расследования уголовного дела против компании «Боронд» об отчуждении имущества было установлено, что на заявлении, поданном в Росреестр от имени Дьяконоваса, стоит не его подпись.

«Поскольку факт совместного обращения залогодателя и залогодержателя с заявлением о прекращении ипотеки опровергается представленными в дело доказательствами, а исполнение обязательств по возврату займа не подтверждено, законных оснований <...> для погашения ипотеки не имелось», — констатировал суд и вынес решение о возврате записи об ипотеке.

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