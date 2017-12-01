Названы самые неудачные российские фильмы

Рейтинг составило 'РИА Новости' на основе отзывов пользователей 'Кинопоиска'. Названы самые провальные российские киноленты.

На втором месте антирейтинга разместилась 'Кавказская пленница!' (2014) — ремейк комедии Леонида Гайдая 1966 года. Хуже всего оказался фильм Сарика Андреасяна 'Защитники' (2017) о супергероях. Не был оправдан и бюджет ленты 'Самый лучший фильм — 2' (2009) в 10 млн долларов.

В частности, в него вошло эпическое полотно 'Крым' (2017): по итогам оценок почти 64 тысяч зрителей средний балл фильма всего 3,17 балла. Интересно, что на самом 'Кинопоиске' рейтинг выглядит иначе.

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