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Двухэтажные пассажирские вагоны из Калининграда в Москву планируют запустить в 2018 году

Общество
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Об этом в пятницу, 1 декабря, журналистам сообщил начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин. Новые двухэтажные поезда из Калининграда в Москву планируют запустить в 2018 году.

Корреспонденту LiveKenig Голомолзин рассказал, что в таком случае себестоимость поездки снизится на 25%. Запуск двухэтажных вагонов из Калининграда в Москву был анонсирован главой КЖД в начале сентября. Первоначально двухэтажные составы пустят в Москву, а в перспективе они направятся в Санкт-Петербург. Это приведёт и к снижению цены билетов.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Двухэтажные пассажирские вагоны из Калининграда в Москву планируют запустить в 2018 году
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Двухэтажные пассажирские вагоны из Калининграда в Москву планируют запустить в 2018 году