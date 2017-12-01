Калининградская область приняла участие в международном экологическом проекте

Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Калининградская область стала участником международного проекта IWAMA.

В его фокусе находятся вопросы энергоэффективности очистных сооружений, а также экологически безопасного и экономически эффективного управления илового осадка', — рассказал руководитель экологического центра администрирования и технологий 'ЕКАТ-Калининград' Борис Комовников. 'Мы участвуем в международном проекте IWAMA (ИВАМА).

Этот проект также международный. По его словам, в октябре регион присоединился ещё к одному проекту, цель которого — улучшение сферы очистки сточных вод.

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