Оклад директоров муниципальных учреждений администрации Калининграда превысит 28 тыс. руб.

Соответствующее постановление главы городского округа опубликовано на сайте администрации. Власти Калининграда установили новые должностные оклады для работников муниципальных казенных учреждений.

Он составит 28,3 тыс. Согласно документу, наибольший оклад будет у директоров МКУ с численностью сотрудников от 101 до 500 человек. Для их заместителей предусмотрены оклады в размере 23,8 тыс. руб. У директоров МКУ с численностью штата от 51 до 100 человек оклад составит по 23,8 тыс. руб. руб., от 11 до 22 — по 19,3 тыс. руб., от 23 до 50 — по 20,6 тыс. руб., до 5 — по 13,7 тыс. руб., от 6 до 10 — по 18,4 тыс. руб.

руб. Минимальный оклад в МКУ установлен в размере 4,5 тыс. и предназначается для уборщиков, кочегаров, сторожей, курьеров.

Изменения окладов распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

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