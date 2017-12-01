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Оклад директоров муниципальных учреждений администрации Калининграда превысит 28 тыс. руб.

Общество
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Соответствующее постановление главы городского округа опубликовано на сайте администрации. Власти Калининграда установили новые должностные оклады для работников муниципальных казенных учреждений.

Он составит 28,3 тыс. Согласно документу, наибольший оклад будет у директоров МКУ с численностью сотрудников от 101 до 500 человек. Для их заместителей предусмотрены оклады в размере 23,8 тыс. руб. У директоров МКУ с численностью штата от 51 до 100 человек оклад составит по 23,8 тыс. руб. руб., от 11 до 22 — по 19,3 тыс. руб., от 23 до 50 — по 20,6 тыс. руб., до 5 — по 13,7 тыс. руб., от 6 до 10 — по 18,4 тыс. руб.

руб. Минимальный оклад в МКУ установлен в размере 4,5 тыс. и предназначается для уборщиков, кочегаров, сторожей, курьеров.

Изменения окладов распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Оклад директоров муниципальных учреждений администрации Калининграда превысит 28 тыс. руб.
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Оклад директоров муниципальных учреждений администрации Калининграда превысит 28 тыс. руб.