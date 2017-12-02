Центральная горбольница взяла медоборудование в аренду на 8 месяцев, а потом не заплатила еще за 20

руб. Центральная городская больница заплатит 950 тыс. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Калининградской области по иску компании «Евролаб» Александра Курбангалеева. неосновательного обогащения за пользование двумя стерилизаторами в течение 19 и 20 месяцев соответственно после истечения срока их аренды.
руб. Как видно из решения суда, в середине 2015 года больница взяла в аренду на 8 месяцев стерилизаторы по цене 47 тыс. за два прибора в месяц.
После окончания контрактов в начале 2016 года больница предложила пользоваться оборудованием, не платя за него и ничего не возвращая.
Суд счел, что отсутствие действующего контракта на аренду оборудования не освобождает от ответственности за него не платить, и постановил взыскать полную сумму из расчета стоимости ежемесячных арендных платежей в соответствии с истекшим контрактом.
Поэтому проценты за пользование деньгами суд начислил с этой даты. Интересно, что с требованием оплатить пользование приборами «Евролаб» обратилась только через полтора года после истечения контракта, или в сентябре 2017 года. В суд организация обратилась только в октябре 2017 года.
По словам источника RUGRAD.EU в учреждении, компания предоставляла на апробацию различные виды медицинского оборудования. Как стало известно RUGRAD.EU, «Евролаб» являлся давним контрагентом ЦГКБ. Однако в связи с тем, что учреждение не стало приобретать один из предложенных на тестирование диагностических аппаратов «Евролаба», компания предположительно изменила свое решение. Договор об аренде стерилизаторов якобы сопровождался соглашением о последующей передаче оборудования в дар больнице. По оценкам сотрудников больницы, сумма арендных платежей, ранее перечисленных «Евролабу», перекрывает стоимость покупки аналогичного стерилизатора.Материал к публикации подготовил Honna.