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» » Центральная горбольница взяла медоборудование в аренду на 8 месяцев, а потом не заплатила еще за 20

Центральная горбольница взяла медоборудование в аренду на 8 месяцев, а потом не заплатила еще за 20

Общество
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руб. Центральная городская больница заплатит 950 тыс. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Калининградской области по иску компании «Евролаб» Александра Курбангалеева. неосновательного обогащения за пользование двумя стерилизаторами в течение 19 и 20 месяцев соответственно после истечения срока их аренды.

руб. Как видно из решения суда, в середине 2015 года больница взяла в аренду на 8 месяцев стерилизаторы по цене 47 тыс. за два прибора в месяц.

После окончания контрактов в начале 2016 года больница предложила пользоваться оборудованием, не платя за него и ничего не возвращая.

Суд счел, что отсутствие действующего контракта на аренду оборудования не освобождает от ответственности за него не платить, и постановил взыскать полную сумму из расчета стоимости ежемесячных арендных платежей в соответствии с истекшим контрактом.

Поэтому проценты за пользование деньгами суд начислил с этой даты. Интересно, что с требованием оплатить пользование приборами «Евролаб» обратилась только через полтора года после истечения контракта, или в сентябре 2017 года. В суд организация обратилась только в октябре 2017 года.

По словам источника RUGRAD.EU в учреждении, компания предоставляла на апробацию различные виды медицинского оборудования. Как стало известно RUGRAD.EU, «Евролаб» являлся давним контрагентом ЦГКБ. Однако в связи с тем, что учреждение не стало приобретать один из предложенных на тестирование диагностических аппаратов «Евролаба», компания предположительно изменила свое решение. Договор об аренде стерилизаторов якобы сопровождался соглашением о последующей передаче оборудования в дар больнице. По оценкам сотрудников больницы, сумма арендных платежей, ранее перечисленных «Евролабу», перекрывает стоимость покупки аналогичного стерилизатора.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Центральная горбольница взяла медоборудование в аренду на 8 месяцев а потом не заплатила еще за 20
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Центральная горбольница взяла медоборудование в аренду на 8 месяцев, а потом не заплатила еще за 20