Власти Калининградской области планируют открыть в регионе киношколу

Такое заявление в пятницу, 1 декабря, сделал министр по культуре и туризму Андрей Ермак после заседания комиссии по рибейтам. Региональные власти задумываются об открытии в Калининградской области киношколы.

В рамках работы комиссии многие продюсеры говорили о том, что не хватает сотрудников, которых они могли бы привлекать. 'Есть много планов. Это формат learning by doing: параллельное обучение и непосредственное участие в проектах', — отметил Ермак. Это в первую очередь костюмы, грим.

Канта. 'Мы задумываемся над тем, что это будет либо самостоятельная киношкола, либо курсы при БФУ им. Начнём с рабочих специальностей, а в дальнейшем сможем развиваться по более серьёзным направлениям', — подчеркнул Ермак.

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