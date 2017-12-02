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» » Режиссёр Эмир Кустурица снялся в ролике, призывающем калининградцев пристёгиваться за рулём (видео)

Режиссёр Эмир Кустурица снялся в ролике, призывающем калининградцев пристёгиваться за рулём (видео)

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Режиссёр и актёр Эмир Кустурица снялся в видео, где попросил калининградцев пользоваться ремнями безопасности.

Это надо делать всегда, в Калининграде и в Российской Федерации', — рассказал он на камеру, демонстрируя, как надевает ремень безопасности.  'Я пристегнул ремень.

Своим примером знаменитый кинорежиссер показал, что пользоваться ремнями безопасности должны и водители, и пассажиры', — пояснила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. 'Несмотря на непрерывный дождь со снегом Эмир Кустурица демонстрировал приемы дорожной безопасности не спеша, уверенно, ровно, что говорит о том, что эти последовательные и четкие движения он проделывает перед отъездом постоянно.

Ранее в её рамках калининградев призывали к ответственному вождению олимпиец Дмитрий Лапиков, певица Наташа Королёва и драматург Евгений Гришковец. Кустурица присоединился к акции 'Пристегнись, Россия'. Кустурица приезжал в Калининград, чтобы выступить со своей группой The No Smoking Orchestra.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Режиссёр Эмир Кустурица снялся в ролике призывающем калининградцев пристёгиваться за рулём (видео)
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Режиссёр Эмир Кустурица снялся в ролике, призывающем калининградцев пристёгиваться за рулём (видео)