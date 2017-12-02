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"Когда Калининград превратится в Лос-Анджелес": в Светлогорске кинокомиссия обсудила фильмы, претендующие на рибейты

Общество
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Эта система позволит киношникам вернуть до 20% затрат, которые они понесли, снимая картины на территории области. В Калининграде состоялся первый этап оценки фильмов, которые претендуют на рибейты. Комиссия рассмотрела заявки от пяти компаний.

Именно над этим решили в дальнейшем работать. Продюсеры, которые представляли проекты, сошлись во мнении, что в регионе не хватает специалистов и техники, но предостаточно интересных планов. 'Чтобы Калининград превратился в Лос-Анджелес', — подчеркнула член ассоциации продюсеров кино и телевидения Анна Крутова, принимавшая участие в обсуждении.

Отработали в Калининграде 7 смен.

Заявка на субсидии: 1,3 млн. Затраты на территории области: 6,7 млн.

Благодаря нашему фильму в том числе большие продюсеры поняли, что в Калининграде можно снять всё что угодно, при этом сэкономив. 'Делали канатную дорогу, скалы из пенопласта. Сейчас можно получить ещё и рибейт', — отметил Данилов.

'За время работы в регионе удалось на практике обучить реквизиторов, гримёров. В съёмочном процессе приняли участие 50 калининградцев, они были рабочими, водителями. Мы заинтересованы в открытии киношколы в регионе', — подчеркнул он. Однако специалистов всё равно не хватает.

Затраты на территории области: 28,5 млн. Отработали в Калининграде 41 смену. Заявка на субсидии: 5,7 млн.

Он рассказал о том, что в центре внимания в фильме — янтарь. Картину представил продюсер Игорь Толстунов. 'Расценивайте это как 16 серий продакт плейсмента янтаря', — отметил он. В 'Жёлтом глазе тигра', по его словам, показан весь цикл производства.

Отработали в Калининграде 26 смен.

Заявка на субсидии: 3,9 млн. Затраты на территории области: 19,5 млн.

Из 45 смен 26 снимали в регионе. Продюсер Валерия Колесник, представлявшая фильм, уточнила, что группа объездила всю область: 'Сняли красивые рапсовые поля, все дороги области, закоулки и посёлки'. Всего в съёмочном процессе участвовали 180 человек.

Затраты на территории области: 15 млн. Отработали в Калининграде 13 смен. Заявка на субсидии: 3 млн.

Цель парочки — Музей янтаря. Сюжет: следователь из Москвы под видом туристки записывается на экскурсию в Калининград, чтобы вычислить среди участников пару неуловимых грабителей.

Среди основных сложностей он также отметил отсутствие специалистов и техники в регионе. Креативный продюсер Игорь Марин отметил, что их команда сняла красивый фильм о Калининградской области.

Кроме прочего, здесь не хватало кинотехники. 'Мы готовы выступать в качестве площадки для стажировки. По мелочи в области находили. Везли её из Санкт-Петербурга. Погода противостояла. Как-то у нас на дюне задуло камеру и её пришлось срочно менять. Он очень помешал', — рассказал Павлючик. Всё время, пока мы здесь работали, был сильный ветер и шёл горизонтальный дождь.

Затраты на территории области:  3,2 млн. Отработали в Калининграде 10 смен. Заявка на субсидии: 653 тыс.

Московская группа этим заниматься не стала. Калининградская компания сама подготовила документы и заявилась на получение рибейта. Такой формат тоже возможен. 'Мы предложили такую услугу, при этом предоставив скидку на свою работу. Он позволит содержать павильон, технику, платить зарплату сотрудникам', — отметил Аркадий Данилов.

Однако документы были поданы только на возврат 14,5 млн. В этом году региональное правительство готово распределить 20 млн рублей среди компаний, которые снимали фильмы в области. В этот день комиссия определит список фильмов, которые получат субсидии из бюджета.  Второй этап конкурса состоится 4 декабря.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: "Когда Калининград превратится в Лос-Анджелес": в Светлогорске кинокомиссия обсудила фильмы претендующие на рибейты
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