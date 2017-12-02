Судебные приставы навестят должников по алиментам и зарплате в рамках общероссийского рейда

Общероссийский рейд стартует в рамках акции 'В новый год – без долгов', сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Судебные приставы навестят должников по зарплате и алиментам в понедельник, 4 декабря.

Одновременно будут проводиться проверки бухгалтерий организаций, чтобы выявить, насколько своевременно и полно они удерживают суммы из зарплат должников по алиментным обязательствам. Приставы направятся по адресам должников, чтобы оценить их материальное положение и наложить арест на имущество.

Он будет посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате — самым важным социально значимым направлениям в деятельности службы', — уточнили в ведомстве. 'Четвертого декабря 2017 года в рамках общероссийской акции 'В Новый год — без долгов' во всех территориальных органах ФССП России впервые пройдет общероссийский рейд.

Так, 11 декабря судебные приставы выйдут в рейды по адресам должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря — задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса, а 25 декабря – исполнению документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций. Рейды будут проводиться по стране в течение декабря.

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