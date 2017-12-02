Компании Ивана Астапова разрешили построить магазин на ул. Левитана в Калининграде

Левитана в Калининграде. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало ООО «Дональд Трейд Плюс» разрешение на строительство магазина на ул. Срок действия документа — 7 января 2019 года.

м. Согласно разрешению, на земельном участке с кадастровым номером 39:15:141717:2427 появится одноэтажное здание общей площадью 2098 кв.

Он также владеет ООО «Балтжилстрой», ООО «Перспективаинвест», ООО «Мосинвест», долей в ООО «Киоск оплаты». По данным ЕГРЮЛ, учредителем и генеральным директором компании «Дональд Трейд Плюс», зарегистрированной в Калининграде, является Иван Астапов.

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