В Шереметьево из-за непогоды задерживаются около 90 авиарейсов

Задержаны уже 88 рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе. В аэропорту Шереметьево из-за непогоды в ночь на субботу скопилась очередь из самолётов на вылет.

В столице прогнозировались снег, дождь, ветер и обледенение. В пятницу, 1 декабря Гидрометцентр объявил в Москве 'желтый' уровень опасности погодных условий. По данным сервиса 'Яндекс. В ночь на субботу в Шереметьево задержаны 88 рейсов. Расписание', за прошедшие пять часов точно по времени прибыли лишь три рейса, отправлены только восемь.

В час производится около 20 взлетно-посадочных операций вместо 55 при благоприятных метеоусловиях', — цитирует РИА Новости источник в диспетчерской службе аэропорта. 'В связи со сложными метеоусловиями аэропорт Шереметьево работает по фактической погоде. Собеседник агентства уточнил, что скапливается очередь из воздушных судов на вылет.

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