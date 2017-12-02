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» » Глава "Балтберегозащиты": Если бы не начали строить променад, то гостиница "Русь" уже стояла бы на обрыве

Глава "Балтберегозащиты": Если бы не начали строить променад, то гостиница "Русь" уже стояла бы на обрыве

Общество
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Об этом корреспонденту LiveKenig рассказал глава 'Балтберегозащиты' Роман Трофименко. Строительство второй очереди променада позволило остановить разрушение склонов в Светлогорске.

Сейчас установлена временная шпунтовая стенка, она закрывает стройплощадку от волн. 'Стройку остановить мы не можем. Просто катастрофа была бы. Если сейчас бы не строили этот променад, то гостиница 'Русь' стояла бы уже над обрывом. Мы сейчас фактически сдерживаем ситуацию', — отметил Трофименко.

Вода затапливает стройплощадку. 'У меня лежат документы о том, что шторм не дает работать. Около ста дней уже подрядчик не может полноценно работать', —уточнил  он.

Его планировалось брать с морских глубин в районе Зеленоградска. В 2013 году тогдашний глава 'Балтберегозащиты' Александр Бадер говорил, что для намывки 70-метровых пляжей необходимо 2,5 млн тонн песка.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Глава "Балтберегозащиты": Если бы не начали строить променад то гостиница "Русь" уже стояла бы на обрыве
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Глава "Балтберегозащиты": Если бы не начали строить променад, то гостиница "Русь" уже стояла бы на обрыве