Житель Калининграда отсудил 158 тыс. руб. у дистрибьютора Samsung

руб. Центральный районный суд признал законным и обоснованным решение мирового судьи, который взыскал с ООО «Носимо» (официальный дистрибьютор компании Samsung Electronics) около 158 тыс. в пользу жителя Калининграда, купившего не отвечающим заявленным характеристикам смартфон.

руб. В марте 2016 года мужчина приобрел у компании «Носимо» водонепроницаемый смартфон Samsung Galaxy S7 за 50 тыс. Как выяснили в сервисном центре, причиной неисправности стало попадание влаги. В период гарантийного срока аппарат сломался. Сославшись на нарушение правил эксплуатации, производитель отказался ремонтировать смартфон.

Ознакомившись с заключением эксперта, суд установил, что корпус данного Galaxy S7 не обеспечивает защиту от влаги — мужчине был продан смартфон ненадлежащего качества. После неудовлетворенной претензии житель областного центра подал в суд на продавца с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги.

руб., уплаченных за аппарат, неустойка в размере 50 тыс. Согласно вступившему в силу решению первой инстанции, с компании «Носимо» будет взыскано 50 тыс. руб. руб., 50,5 тыс. на судебные расходы и 1 тыс. штрафа, 7 тыс. в качестве компенсации морального вреда. руб.

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