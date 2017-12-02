Ни проехать, ни пройти: на улице Сеченова в посёлке Космодемьянского второй месяц стоит вода
02-12-2017 19:44  
Профессиональный ремонт автомобильных дисков в СПб
02-12-2017 19:40  
900 миллионов собственных средств (фото)
02-12-2017 17:03  
Житель Калининграда отсудил 158 тыс. руб. у дистрибьютора Samsung
02-12-2017 13:41  
Алиханов: Руководство УМВД не радо приезду английских фанатов на ЧМ-2018
02-12-2017 11:28  
Очевидцы предупреждают о сильном гололёде на трассе Калининград – Гвардейск: уже более 13 ДТП
02-12-2017 11:26  
Территорию склона под «стаканом» в Светлогорске решили восстановить за счёт инвестора стройки
02-12-2017 10:19  
В Калининграде нашли живым 13-летнего подростка, пропавшего несколько дней назад
02-12-2017 09:12  
В Шереметьево из-за непогоды задерживаются около 90 авиарейсов
02-12-2017 09:11  
На итальянский курорт Сан-Ремо обрушился водяной смерч, есть пострадавшие (видео)
02-12-2017 09:10  
Учёные нашли связь между семейным положением и слабоумием
02-12-2017 07:45  
На проспекте Победы из-за гололёда такси выбросило на отбойник
02-12-2017 06:42  
Алиханов не исключил смены подрядчика по строительству променада в Светлогорске
02-12-2017 05:53  
Триллер, фэнтези, комедия: четыре фильма, которые сделают ваши выходные интересными
02-12-2017 05:11  
Калининградские школьники впервые будут участвовать в телевикторине "Умницы и умники"
02-12-2017 04:50  
» » Житель Калининграда отсудил 158 тыс. руб. у дистрибьютора Samsung

Житель Калининграда отсудил 158 тыс. руб. у дистрибьютора Samsung

Общество
121
0

руб. Центральный районный суд признал законным и обоснованным решение мирового судьи, который взыскал с ООО «Носимо» (официальный дистрибьютор компании Samsung Electronics) около 158 тыс. в пользу жителя Калининграда, купившего не отвечающим заявленным характеристикам смартфон.

руб. В марте 2016 года мужчина приобрел у компании «Носимо» водонепроницаемый смартфон Samsung Galaxy S7 за 50 тыс. Как выяснили в сервисном центре, причиной неисправности стало попадание влаги. В период гарантийного срока аппарат сломался. Сославшись на нарушение правил эксплуатации, производитель отказался ремонтировать смартфон.

Ознакомившись с заключением эксперта, суд установил, что корпус данного Galaxy S7 не обеспечивает защиту от влаги — мужчине был продан смартфон ненадлежащего качества. После неудовлетворенной претензии житель областного центра подал в суд на продавца с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги.

руб., уплаченных за аппарат, неустойка в размере 50 тыс. Согласно вступившему в силу решению первой инстанции, с компании «Носимо» будет взыскано 50 тыс. руб. руб., 50,5 тыс. на судебные расходы и 1 тыс. штрафа, 7 тыс. в качестве компенсации морального вреда. руб.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Житель Калининграда отсудил 158 тыс. руб. у дистрибьютора Samsung
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Житель Калининграда отсудил 158 тыс. руб. у дистрибьютора Samsung