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Алиханов не исключил смены подрядчика по строительству променада в Светлогорске

Общество
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Такое заявление он сделал в субботу, 2 декабря. Глава региона Антон Алиханов не исключил, что подрядчика по строительству променада в Светлогорске придется вновь поменять.

Сейчас мне говорят июнь. 'Мне сначала говорили: март-апрель. Либо разрывайте контракт, либо…  Невозможно нарушать свои обязательства в десятый раз подряд', — обратился губернатор к зампреду правительства Гарри Гольдману.

Сейчас в шторма у нас людей волной сбивает', —пожаловался представитель подрядчика. 'Если катаклизмов не будет, то успеем в срок.

Просто у ваших акционеров видимо не было желания или оборотных денег. 'Я же знаю те темпы работ, которые были летом. Скатываемся опять к чему? Я из-под палки никого не заставлял контракт подписывать. Молиться о хорошей погоде?', — возмутился глава региона.

'По нему тоже надо будет принимать решение. По словам зампреда правительства Гарри Гольдмана, помимо сроков, есть проблемы со  склоном у гостиницы 'Русь'. Сейчас он не включен в проект', — отметил он.

 По его словам, строительные работы фактически сдерживают ситуацию. Ранее глава 'Балтберегозащиты' Роман Трофименко рассказал, что если сейчас бы не строили променад, гостиница 'Русь' стояла бы уже над обрывом.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Алиханов не исключил смены подрядчика по строительству променада в Светлогорске
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Алиханов не исключил смены подрядчика по строительству променада в Светлогорске