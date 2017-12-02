Алиханов не исключил смены подрядчика по строительству променада в Светлогорске

Такое заявление он сделал в субботу, 2 декабря. Глава региона Антон Алиханов не исключил, что подрядчика по строительству променада в Светлогорске придется вновь поменять.

Сейчас мне говорят июнь. 'Мне сначала говорили: март-апрель. Либо разрывайте контракт, либо… Невозможно нарушать свои обязательства в десятый раз подряд', — обратился губернатор к зампреду правительства Гарри Гольдману.

Сейчас в шторма у нас людей волной сбивает', —пожаловался представитель подрядчика. 'Если катаклизмов не будет, то успеем в срок.

Просто у ваших акционеров видимо не было желания или оборотных денег. 'Я же знаю те темпы работ, которые были летом. Скатываемся опять к чему? Я из-под палки никого не заставлял контракт подписывать. Молиться о хорошей погоде?', — возмутился глава региона.

'По нему тоже надо будет принимать решение. По словам зампреда правительства Гарри Гольдмана, помимо сроков, есть проблемы со склоном у гостиницы 'Русь'. Сейчас он не включен в проект', — отметил он.

По его словам, строительные работы фактически сдерживают ситуацию. Ранее глава 'Балтберегозащиты' Роман Трофименко рассказал, что если сейчас бы не строили променад, гостиница 'Русь' стояла бы уже над обрывом.

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