Территорию склона под «стаканом» в Светлогорске решили восстановить за счёт инвестора стройки

Соответствующую информацию в ходе рабочего выезда в Светлогорск озвучил губернатор Антон Алиханов. Территорию склона в Светлогорске, повреждённого в ходе подготовительных работ к строительству апарт-отеля «Амбассадор», планируется восстановить за счёт инвестора, с которым расторгнут договор аренды.

«Значит проведем», - прокомментировал Александр Качанович, владелец компании «Солнечный спуск», начавшей строительство «стакана». Отвечая на вопрос, на основании каких документов должны выполняться эти работы, Алиханов сообщил, что инвестор будет это делать из морально-этических побуждений.

Даже если это произойдёт, мы на слушаниях предложим наложить зону рекреации на эту территорию - слева от песочных часов до насосной станции, и закрепить это в правилах землепользования и застройки», - прокомментировал Алиханов позицию региональных властей о дальнейшем статусе этого участка. «У владельцев этой земли были надежды что изменятся зоны горно-санитарной защиты на федеральном уровне.

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