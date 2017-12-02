Алиханов: Руководство УМВД не радо приезду английских фанатов на ЧМ-2018

Об этом журналистам в субботу, 2 декабря, рассказал губернатор Антон Алиханов. В региональном УМВД не рады новости о том, что в Калининграде во время ЧМ-2018 приедут английские фанаты.

Я рад', — сказал Алиханов. 'Я по прилёту встретил в аэропорту нашего руководителя УМВД — он не рад.

16 июня в 21:00 в Калининграде пройдет матч группы 'D' Хорватия – Нигерия. По итогам финальной жеребьевки, которая состоялась 1 декабря, стали известны восемь команд, которые приедут в Калининград. 25 июня в 20:00 начнется матч Испания – Марокко. 22 июня в 20:00 в квартете 'E' стартует встреча Сербия – Швейцария. Им предстоит сыграть с Бельгией. И наконец, самый последней игрой, которая порадует наших зрителей станет матч с участием англичан.

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