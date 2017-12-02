Инвестора "стакана" в Светлогорске обяжут восстановить склон и лестницу к променаду

Такое заявление сделал губернатор области Антон Алиханов в субботу, 2 декабря, во время осмотра склона, где планировали строить апарт-отель. Инвестора 'стакана' в Светлогорске обяжут восстановить склон у солнечных часов.

Уберут забор, чтобы это выглядело достойно', — сказал глава региона. 'Инвестор, в чьей собственности находится участок, благоустроит лестницу и приведёт территорию склона в порядок.

Из побуждений морально-этического толка'. На вопрос о том, согласен ли на это сам инвестор, Алиханов отрезал: 'Согласен.

Мы предложим наложить на левую часть от солнечных часов до насосной станции зону рекреации, чтобы там было невозможно строительство', — сказал губернатор. 'В ходе последних было много нареканий.

Ранее общественность выступила против строительства многоэтажного отеля. В декабре 2016 года стало известно, что вместо 12-этажного здания апарт-отеля в прибрежной зоне в Светлогорске, проект которого получил в народе название 'стакан', построят пятиэтажное здание.

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