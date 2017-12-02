Калининградские школьники впервые будут участвовать в телевикторине "Умницы и умники"

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Школьники из Калининградской области впервые станут участниками телевикторины 'Умницы и умники'.

В команду вошли ученики ШИЛИ Даниил Коваленко и Никита Сараневич, ученики лицея №23 Яков Щербич и Михаил Коробченко, а также представители гимназии №40 Софья Хмелинская, Василий Мека и Татьяна Колобакина. Калининградскую область на телевизионной олимпиаде будут представлять семь человек.

Съёмки назначены на 2-7 декабря в Москве. Ребята примут участие в четвертьфинальных отборочных этапах.

Они охватывают всю историю литературы, искусства, становления общества от Древней Греции до начала XXI века. 'Список тем для отборочных этапов озвучены нам в сентябре. Могу сказать, что первое волнение появилось за месяц до игр, но мы с ребятами смогли его перебороть и покажем все свои знания', — сказал школьник. Как все знают, в телевикторине очень узкие вопросы, нужно знать темы досконально.

Они писали эссе о Калининградской области, участвовали в собеседовании. Чтобы поехать на съёмки в столицу, ребята прошли отборочный этап. Лучшие стали финалистами и теоретиками региональной гуманитарной олимпиады, посвящённой становлению Калининградской области.

Дополнительно летом он пригласил на съемки лицея №23 Якова Щербича. Трое победителей сразу стали участниками федеральной программы, а еще троих участников из 'теоретиков' выбрал бессменный ведущий федеральной телевикторины Юрий Вяземский. Как подчеркнул телеведущий, такую большую квоту для участников он выделяет впервые.

В открытой борьбе за право стать абитуриентами Московского Государственного института международных отношений принимают участие школьники из различных регионов России и ближнего зарубежья. 'Умницы и умники' — интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников.

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