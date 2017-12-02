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Учёные нашли связь между семейным положением и слабоумием

Общество
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Об этом пишет РИА Новости. Специалисты из Университетского колледжа Лондона доказали, что женатые и замужние меньше страдают от слабоумия в пожилом возрасте.

Риск развития с возрастом слабоумия у этой группы людей на 42 процента выше, чем у обременённых семейными узами. Учёные исследовали данные почти о 800 тысячах жителей Европы, Америки и Азии, и пришли  к выводу, что холостяки, никогда не жившие в браке, больше других подвержены старческой деменции. У вдовцов этот показатель несколько меньше, но всё же на 20 процентов выше, чем у женатых и замужних, утверждают исследователи.

Кроме того, семейные люди, по мнению авторов исследования, чаще склонны отказываться от вредных привычек и стараются правильно питаться. Такая связь обусловлена тем, что люди в браке ведут куда более активный образ жизни, считают эксперты.

По мнению экспертов, это положительным образом сказывается на здоровье, в частности на работе нервной системы и мозга. Кроме того, в семейных парах принято заботиться друг о друге, морально поддерживать партнёров.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Учёные нашли связь между семейным положением и слабоумием
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Учёные нашли связь между семейным положением и слабоумием