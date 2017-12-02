Ни проехать, ни пройти: на улице Сеченова в посёлке Космодемьянского второй месяц стоит вода

Об этом в редакцию LiveKenig сообщил Василий Тришкин, проживающий в одном из домов на затопленной улице. Жители улицы Сеченова в посёлке имени Александра Космодемьянского уже второй месяц не могут добиться, чтобы рядом с их домами ликвидировали подтопление.

И если с одной стороны ещё как-то можно пробраться к своим домам, то с другой даже внедорожнику воды по самые пороги будет, утверждает он. Улица Сеченова тонет сразу с двух концов, рассказал горожанин. Эта ситуация никак не разрешится в течение двух месяцев.

А. Улица Сеченова, пос. Фото: очевидец Космодемьянского.

Откачивали воду, но бесполезно всё. 'После этого приехала специальная машина, вроде из водоканала. Ливнёвка забита, её нужно пробивать', — говорит Василий.

И вот уже сколько дней тишина, вода как стояла, так и стоит, никому нет дела', — рассказал Тришкин. 'Приехал корреспондент из какой-то газеты, пофотографировал и уехал.

А. Улица Сеченова, пос. Фото: очевидец Космодемьянского.

Космодемьянского. Директор муниципального предприятия 'Городское дорожное строительство' Владимир Свинцов, к которому LiveKenig обратился за комментарием, подтвердил, что отвечает за улично-дорожную сеть в посёлке А. И посетовал, что люди жалуются куда угодно, только не туда, где должны заниматься решением конкретной проблемы.

К нам они не звонили и не писали. 'Я с этой ситуацией не знаком, мне никто не сообщал, что там такая проблема. То есть к тем, кто занимается решением этих проблем', — сказал Свинцов. Люди даже президенту готовы про эти лужи рассказать, вместо того, чтобы обратиться по адресу.

Предприятие прилагает максимум усилий, чтобы своевременно ликвидировать их. Директор 'ГДС' напомнил, что в этом году подтопления наблюдаются практически везде. Но для этого нужна информация о том, где и какая улица до сих пор страдает от переизбытка влаги.

В результате вышла из строя ливнёвка, городские улицы были затоплены. Осенью на Калининградскую область обрушились затяжные ливни.

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