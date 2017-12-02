Ни проехать, ни пройти: на улице Сеченова в посёлке Космодемьянского второй месяц стоит вода
02-12-2017 19:44  
Профессиональный ремонт автомобильных дисков в СПб
02-12-2017 19:40  
900 миллионов собственных средств (фото)
02-12-2017 17:03  
Житель Калининграда отсудил 158 тыс. руб. у дистрибьютора Samsung
02-12-2017 13:41  
Алиханов: Руководство УМВД не радо приезду английских фанатов на ЧМ-2018
02-12-2017 11:28  
Очевидцы предупреждают о сильном гололёде на трассе Калининград – Гвардейск: уже более 13 ДТП
02-12-2017 11:26  
Территорию склона под «стаканом» в Светлогорске решили восстановить за счёт инвестора стройки
02-12-2017 10:19  
В Калининграде нашли живым 13-летнего подростка, пропавшего несколько дней назад
02-12-2017 09:12  
В Шереметьево из-за непогоды задерживаются около 90 авиарейсов
02-12-2017 09:11  
На итальянский курорт Сан-Ремо обрушился водяной смерч, есть пострадавшие (видео)
02-12-2017 09:10  
Учёные нашли связь между семейным положением и слабоумием
02-12-2017 07:45  
На проспекте Победы из-за гололёда такси выбросило на отбойник
02-12-2017 06:42  
Алиханов не исключил смены подрядчика по строительству променада в Светлогорске
02-12-2017 05:53  
Триллер, фэнтези, комедия: четыре фильма, которые сделают ваши выходные интересными
02-12-2017 05:11  
Калининградские школьники впервые будут участвовать в телевикторине "Умницы и умники"
02-12-2017 04:50  
» » Ни проехать, ни пройти: на улице Сеченова в посёлке Космодемьянского второй месяц стоит вода

Ни проехать, ни пройти: на улице Сеченова в посёлке Космодемьянского второй месяц стоит вода

Общество
131
0

Об этом в редакцию LiveKenig сообщил Василий Тришкин, проживающий в одном из домов на затопленной улице. Жители улицы Сеченова в посёлке имени Александра Космодемьянского уже второй месяц не могут добиться, чтобы рядом с их домами ликвидировали подтопление.

И если с одной стороны ещё как-то можно пробраться к своим домам, то с другой даже внедорожнику воды по самые пороги будет, утверждает он. Улица Сеченова тонет сразу с двух концов, рассказал горожанин. Эта ситуация никак не разрешится в течение двух месяцев.

А. Улица Сеченова, пос. Фото: очевидец Космодемьянского.

Откачивали воду, но бесполезно всё. 'После этого приехала специальная машина, вроде из водоканала. Ливнёвка забита, её нужно пробивать', — говорит Василий.

И вот уже сколько дней тишина, вода как стояла, так и стоит, никому нет дела', — рассказал Тришкин. 'Приехал корреспондент из какой-то газеты, пофотографировал и уехал.

А. Улица Сеченова, пос. Фото: очевидец Космодемьянского.

Космодемьянского. Директор муниципального предприятия 'Городское дорожное строительство' Владимир Свинцов, к которому LiveKenig обратился за комментарием, подтвердил, что отвечает за улично-дорожную сеть в посёлке А. И посетовал, что люди жалуются куда угодно, только не туда, где должны заниматься решением конкретной проблемы.

К нам они не звонили и не писали. 'Я с этой ситуацией не знаком, мне никто не сообщал, что там такая проблема. То есть к тем, кто занимается решением этих проблем', — сказал Свинцов. Люди даже президенту готовы про эти лужи рассказать, вместо того, чтобы обратиться по адресу.

Предприятие прилагает максимум усилий, чтобы своевременно ликвидировать их. Директор 'ГДС' напомнил, что в этом году подтопления наблюдаются практически везде. Но для этого нужна информация о том, где и какая улица до сих пор страдает от переизбытка влаги. 

В результате вышла из строя ливнёвка, городские улицы были затоплены.  Осенью на Калининградскую область обрушились затяжные ливни.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Ни проехать ни пройти: на улице Сеченова в посёлке Космодемьянского второй месяц стоит вода
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Ни проехать, ни пройти: на улице Сеченова в посёлке Космодемьянского второй месяц стоит вода