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» » 900 миллионов собственных средств (фото)

900 миллионов собственных средств (фото)

Общество
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Об этом губернатор Антон Алиханов заявил после посещения стройплощадки компании в субботу, 2 декабря. Региональные власти не исключают возможности расторжения контракта с компанией «Геоизол», выполняющей контракт на берегоукрепление и строительство променада в Светлогорске. По словам главы региона, его не устроили сроки завершения работ, вновь озвученные подрядчиком: июнь 2018 года вместо фигурировавшего ранее марта.

Просто у ваших акционеров не было видимо желания или оборотных денег решать эту проблему. «Не надо мне рассказывать о том, что у вас не было возможности проводить работы, были все возможности, и я знаю темпы, которые были летом [низкие]. Но я никого из-под палки не заставлял подписывать контракт», – заявил Алиханов во время беседы с подрядчиками.

Хотя в учреждении и фиксируют, что подрядчик столкнулся с «адекватными и неадекватными» проблемами при исполнении взятых на себя обязательств. При этом у руководителя «Балтберегозащиты», непосредственного заказчика работ по берегоукреплению, нет серьезных претензий к работе «Геоизола».

«Полагаю, здесь вложено около 900 млн руб., контракт у нас на миллиард с небольшим», – рассказал Федоров RUGRAD.EU. По данным представителя самой компании, руководителя подразделения «Геоизола» в Калининграде Андрея Федорова, работы в Светлогорске выполняются без аванса, за счет собственных оборотных средств предприятия.

Более того, компания серьёзная, у них не один объект по стране. «Нам не важно, с кем не успеть закончить вовремя. Я думаю, что включение в реестр недобросовестных поставщиков для них является серьёзным аргументом для того, чтобы предпринять какие-то активные действия, чтобы выполнить наши требования», – резюмировал итоги беседы для журналистов Антон Алиханов.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: 900 миллионов собственных средств (фото)
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