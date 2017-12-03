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» » «Балтберегозащита» потребовала у нацпарка защищать целостность авандюны Куршской косы

«Балтберегозащита» потребовала у нацпарка защищать целостность авандюны Куршской косы

Общество
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Об этом сообщил директор нацпарка Анатолий Калина на своей странице в Facebook. Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Балтберегозащита» потребовало от руководства национального парка «Куршская коса» принять срочные меры по восстановлению целостности авандюны на косе.

Тело авандюны повреждено 40 сквозными и 53 полусквозными котловинами выдувания. В обращении к национальному парку сообщается, что «Балтберегозащитой», которая эксплуатирует берегозащитные сооружения перед авандюной Куршской косы, было проведено ее обследование от прикорневого участка до пограничной зоны на длине 43,8 км, в результате которого учреждение выявило участки неустойчивого размываемого склона на длине 16 км.

В период прохождения шторма в ноябре 2017 года произошло подтопление территории леса и автомобильной дороги за авандюной. «Особенно опасная ситуация сложилась на прикорневом участке Куршской косы. Указанная ситуация возникла по причине значительного разрушения морской авандюны на данном участке на протяжении последних нескольких лет», - говорится в письме руководителя «Балтберегозащиты» Романа Трофименко.

Учитывая изложенное, «Балтберегозащита» заявила директору «Куршской косы» о необходимости восстановительных работ и дальнейшей поддержке авандюны в «исправном» состоянии. Областное учреждение подчеркивает, что его берегозащитный комплекс является проницаемым, так как создание непроницаемых конструкций привело бы к волноотбойному эффекту и полному размыву пляжа. В противном случае она может быть прорвана во время шторма, а территории нацпарка грозит подтопление.

«Представьте, что к вам обратились специалисты клининговой компании с требованием вымыть пол в областной администрации. Обращение «Балтберегозащиты» вызвало недоумение у Анатолия Калины. Первый – сугубо специальный, но кому, как не господину Трофименко, об этом не знать? Хочется привести два аргумента. И второй. Авандюна не является берегозащитным сооружением, это часть ландшафта. Дедушка Крылов был прав – надо заниматься своим делом, в противном случае и посмешищем можно стать», - прокомментировал директор Куршской косы. Предлагаю перечитать классику: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник».

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: «Балтберегозащита» потребовала у нацпарка защищать целостность авандюны Куршской косы
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«Балтберегозащита» потребовала у нацпарка защищать целостность авандюны Куршской косы