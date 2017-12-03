В поддержку незрячего музыканта Никиты Плетнёва калининградцы собрали на концерте около 85 тыс. рублей

Об этом LiveKenig сообщили в благотворительном фонде 'Берег надежды'. В субботу, 2 декабря, во время благотворительного концерта калининградцы собрали около 85 тысяч рублей в поддержку незрячего музыканта Никиты Плетнёва.

Все средства от продажи билетов направят на покупку дисплея Брайля для юного слепого музыканта из Пионерского. Точная сумма будет известна позднее. Кроме того, перед концертом в холле проводился благотворительный розыгрыш призов, средства от которого также направят Никите.

Его инициаторами выступили калининградские музыканты. Участие в нём приняли музыканты Калининграда Анна Ушакова, Хироко Ионуэ, Евгений Авраменко, Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, Галина Кузнецова, Наталья Курьянович, Анаит Мкртчян и солист академии молодых певцов Мариинского театра Игорь Барбаков. Концерт прошёл при поддержке благотворительного фонда 'Берег надежды' и фестиваля 'Шаг навстречу'.

Оно помогает незрячим и слабовидящим людям пользоваться компьютерами. Дисплей Брайля 16-летнему подростку жизненно необходим. Это устройство предназначено для отображения текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки Брайля. Сейчас он губернаторский стипендиат, участник и лауреат многочисленных региональных, всероссийских и международных конкурсов. Никита ослеп в раннем детстве, с шести лет начал учиться играть на фортепьяно. В сентябре подросток выступил на концерте пианиста с мировым именем Бориса Березовского.

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