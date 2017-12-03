Инвестор дома над солнечными часами в Светлогорске сделал новую попытку получить разрешение на строительство

Динамо между апарт-отелем «Альт-Платц» и жилым комплексом «Раушен-Престиж» в Светлогорске предпринял новую попытку получить разрешение на строительство. Потенциальный застройщик участка на ул. Чиновников не устроила предложенная высота здания: 18 метров вместо установленных для исторического центра курорта 15. Как сообщил RUGRAD.EU вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман, после отзыва первого разрешения властями муниципалитета, интересанты обращались в областное правительство, однако снова получили отказ.

Они уберут забор, чтобы не было ощущения стройки, и до ЧМ-2018 мы не будем приступать к этой территории», – прокомментировал ситуацию губернатор Антон Алиханов во время своего рабочего выезда в Светлогорск. «Еще одно здание [помимо “стакана”] должно было строиться возле главного спуска, но мы забраковали проект до начала стройки и договорились с коллегами, что они благоустроят территорию.

Гарри Гольдман, общаясь с журналистами, не смог вспомнить, кто является интересантом этой застройки. В настоящее время на месте потенциальной стройплощадки, наверху главной лестницы, ведущей к променаду Светлогорска, расположен строительный забор.

Сначала бились над архитектурой, теперь будем биться за назначение строительства, убеждать,что отели нужнее для курорта, чем что-либо еще», – сообщил он. «Они обращались, запросили 18 метров.

Динамо находится в аренде у ООО «Бомарис», принадлежащем Илье Шамшиеву (50 %), Максиму Нефедову (49 %) и Андрею Чернухе (1 %). Согласно данным Росреестра, этот участок на ул. Согласно имеющимся документам, разрешенный вид использования этой земли – для строительства многоквартирного жилого дома.

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