Александр Масляков останется ведущим КВН

Об этом сообщается на странице международного союза КВН в соцсети 'ВКонтакте'. Александр Масляков продолжит вести КВН, несмотря на уход с поста директора ГУП 'Московский молодёжный центр 'Планета КВН'.

Представители организации отметили, что он оставил должность, чтобы привести свою трудовую деятельность в соответствие с требованиями федерального законодательства. В союзе КВН сообщили, что Масляков покинул пост директора по собственному желанию, а не из-за прокурорских проверок, начавшихся по обращению Transparency International. В настоящее время 'Дом КВН' возглавляет временно исполняющая обязанности директора Яна Чайкова.

Прокуратура проверяла эту информацию и не нашла нарушений. Ранее были опубликованы сведения о том, что Александр Масляков передал в собственность телевизионному творческому объединению 'Александр Масляков и компания' ('АМиК') кинотеатр 'Гавана'.

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