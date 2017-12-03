В Польше военные обучат женщин самообороне

Об этом сообщает 'Радио Польша'. В Польше стартовала программа 'Самооборона женщин'.

Участие в них примет министр обороны Антоний Мацеревич. Первые занятия пройдут на территории спортивного комплекса 31-го Армейского экономического подразделения. Кроме того, они узнают основные приёмы психологического и физического воздействия на преступников. Участницам расскажут, как вести себя в ситуации опасности для жизни и покажут основы рукопашного боя.

Занятия будут проходить два раза в неделю в 39 городах Польши. Проект Министерства национальной обороны стартует во второй раз. Программа содержит десять бесплатных двухчасовых занятий, их проведут опытные военные инструкторы. Набор участниц производят местные военные комендатуры и воеводские военные штабы.

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