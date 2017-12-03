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Степанюк: Крупные предприятия области покупают грузовой транспорт, потому что столкнулись с дефицитом перевозчиков

Общество
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Соответствующую точку зрения озвучил председатель транспортного комитета КТПП, депутат Облдумы Леонид Степанюк. Крупные предприятия-производители, работающие на территории Калининградской области столкнулись с дефицитом транспортных мощностей для вывоза своей продукции в «большую Россию». Он обратил внимание на то, что причины дефицита связаны с кризисным положением небольших перевозчиков, чьи интересы были нарушены введением утилизационного сбора и иных «заградительных мер» на общероссийском уровне.

Так, если в сентябре перевозка фурой груза из Калининграда в Москву оценивалась в 65-70 тыс. В ситуации сезонного увеличения спроса на грузоотправления это привело с одной стороны к увеличению ставок на перевозку грузов. руб. руб., то в конце ноября ставка выросла до 100 тыс. Эту тенденцию Леонид Степанюк находит нездоровой. С другой стороны, крупные предприятия стали отказываться от услуг мелких фирм-перевозчиков и расширять собственные автопарки.

Тот же «Мираторг»: подписали контракт, и если не исполнит, получит большие штрафные санкции. «Крупные компании вынуждены идти на это и покупать транспорт, потому что они не могут найти на рынке достаточное количество транспорта, который бы стабильно на них работал. Или повышали ставку в течение года, или уходили, или не могли выехать. Имея небольшой парк, такой производитель перевозил груз, в основном, со сторонними перевозчиками, и они его подводили. Я считаю, что таким образом мы делаем шаг назад. Поэтому те же мебельщики подсчитали и решили закупить свой парк. В Европе действуют совершенно другие схемы, там есть специализация и не увидишь, чтобы сам производитель имел такие огромные парки по 100 по 200 машин», – прокомментировал Леонид Степанюк.

Среди компаний, которые пошли на расширение собственного автопарка, Степанюк назвал «Вичюняй-Русь», «Мираторг» и «Лазурит».

По словам эксперта, предприятия области также столкнулись с проблемой нехватки вагонов для перевозки отдельных видов грузов.

Но мы не можем вагоны взять даже в аренду в Литве. «Некоторые и вагоны покупают, я считаю, что это неправильно. В итоге мы на себе испытываем на себе нехватку мер господдержки, нужна отдельная программа, которая бы учла состояние калининградского рынка перевозок», – заключил Леонид Степанюк. А российские компании в наш медвежий угол не перегоняют достаточное количество вагонов.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Степанюк: Крупные предприятия области покупают грузовой транспорт потому что столкнулись с дефицитом перевозчиков
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Степанюк: Крупные предприятия области покупают грузовой транспорт, потому что столкнулись с дефицитом перевозчиков