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» » Таможня: К концу года 50 % деклараций на экспортируемые товары должны регистрироваться в автоматическом режиме

Таможня: К концу года 50 % деклараций на экспортируемые товары должны регистрироваться в автоматическом режиме

Общество
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Об этом заявил начальник Калининградской областной таможни Александр Кочнов в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной практики ведомства на минувшей неделе. К концу 2017 года не менее 50 % деклараций на экспортируемые товары и не менее 10 % деклараций на импортируемые товары должны регистрироваться в автоматическом режиме.

При импорте доля автоматически регистрируемых деклараций составляет 15 %. В настоящее время авторегистрацию проходит почти 55 % декларационного массива при экспорте товаров.

“Это несоизмеримо меньше как установленного действующим Таможенным кодексом двухчасового срока регистрации, так и часового срока регистрации, предусмотренного Таможенным кодексом ЕС”, - объясняет он. Как отмечает начальник таможни, на автоматическую регистрацию декларации затрачивается в среднем около 1 минуты.

Так, в апреле 2016 года доля отказов из-за наличия таких недочетов составила 64 % от общего количества отказов, а в настоящее время процент таких ошибок равен 3 %. Также Александр Кочнов заявил о снижении количества ошибок, допускаемых при заполнении деклараций на товары, которые приводят к отказу от регистрации.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Таможня: К концу года 50 % деклараций на экспортируемые товары должны регистрироваться в автоматическом режиме
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Таможня: К концу года 50 % деклараций на экспортируемые товары должны регистрироваться в автоматическом режиме