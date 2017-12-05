Алиханов не раскрыл данные о субсидировании правительством области конкретных сельхозпроизводителей

Соответствующий запрос был направлен газетой «Дворник» на имя губернатора Антона Алиханова. Правительство Калининградской области не раскрыло данные о субсидировании конкретных сельхозпроизводителей в Калининградской области за счет бюджетных средств. был выделен из регионального бюджета (остальные — из федерального бюджета). В ответе на него за подписью главы пресс-службы правительства Дмитрия Лыскова приводится только общий объем субсидий, перечисленных компаниям в 2016 году: 3,74 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб.

Деньги перечислены 141 компании, 149 индивидуальным предпринимателям и 326 личным подсобным хозяйствам.

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