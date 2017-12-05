Прокурор потребовал приговорить экс-министра Улюкаева к десяти годам строгого режима

Об этом сообщает 'Медуза'. Сторона обвинения попросила приговорить экс-министра Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строго режима.

Он в пять раз превышает сумму взятки. Помимо тюремного срока, прокурор запросил назначить экс-министру экономического развития штраф в размере 500 млн рублей. Обвинение также попросило лишить Улюкаева классного чина и государственных наград.

Его обвиняют в получении взятки размером два миллиона долларов. Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. СК утверждает, что располагает аудио- и видеозаписями, показаниями очевидцев и 'специфическими следами на пальцах рук'. В конце ноября суд наложил арест на всю его недвижимость в Смоленской области. По данным следствия, он получил деньги за выданную министерством положительную оценку, позволившую 'Роснефти' приобрести госпакет акций 'Башнефти'. По оценкам, стоимость арестованного имущества составила более полумиллиарда рублей.

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