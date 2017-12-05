Дятлова: Спустя 32 года после начала строительства Вторую эстакаду ввели в эксплуатацию

Об этом в понедельник, 4 декабря, журналистам сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. Второй эстакадный мост в Калининграде официально ввели в эксплуатацию только в октябре 2017 года, то есть спустя 32 года с начала строительства.

Они привели к подтоплениям велопешеходных дорожек, которые до сих пор находятся под водой. По словам Дятловой, в 2015 году в ходе строительства съездов к эстакаде подрядчик допустил недоработки, которые устранят к весне следующего года.

В сентябре 2017 года власти города предложили выбрать название новой дороге. О том, как строили Вторую эстакаду, можно прочитать в проекте LiveKenig 'Дороги, которые мы строим'. Строительство Второй эстакады началось в 1985 году и велось до 1992-го, после чего стройку заморозили из-за отсутствия финансирования и возобновили только в 2006 году. В 2011 году по мосту запустили техническое движение автомобилей.

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