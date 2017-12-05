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» » Мэрия: МП "Чистота" обрабатывает улицы Калининграда в круглосуточном режиме

Мэрия: МП "Чистота" обрабатывает улицы Калининграда в круглосуточном режиме

Общество
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Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Калининградское муниципальное предприятие 'Чистота' обрабатывает улицы города в круглосуточном режиме.

За минувшие выходные на борьбу с гололёдом потратили более 450 кубометров песка и соли. Ежедневно на уборку улиц выходит более 20 единиц техники. При этом в первую очередь обрабатывают наиболее опасные участки улично-дорожной сети: подъёмы, спуски, мосты, путепроводы, перекрёстки, подходы к остановкам пассажирского транспорта. 

На уборку и посыпку пешеходных дорожек областного центра вышли около 400 дворников', — говорится в сообщении администрации. 'В минувшие выходные 10 дорожных комбинированных машин работали на посыпке улично-дорожной сети песко-соляной смесью, три бобкета и три трактора со щётками приводили в порядок тротуары, два КамАЗа были задействованы на обработке проезжей части соляным раствором, шесть автомобилей ГАЗ вывозили с городских территорий мешки с мусором и смёт.

На трассе Калининград — Гвардейск из-за гололедицы произошло более 13 аварий.  На минувших выходных дороги Калининграда и области покрылись льдом.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Мэрия: МП "Чистота" обрабатывает улицы Калининграда в круглосуточном режиме
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Мэрия: МП "Чистота" обрабатывает улицы Калининграда в круглосуточном режиме