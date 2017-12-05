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Власти пообещали устранить недоделки на ул. Дзержинского после ремонта дороги

Общество
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Об этом в понедельник, 4 декабря, журналистам сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова. Недоделки на улице Дзержинского, которые остались после ремонта дороги, будут устранены весной 2018 года.

'Для меня улица Дзержинского — головная боль. По её словам, у чиновников есть гарантийное письмо от подрядчика, который гарантирует исправление недоделок при наступлении положительных температур. Всё, что нашли и найдём там зимой, весной доделают', — объяснила Дятлова.

Всего в рамках контрактных обязательств по федеральной программе подрядчики уже переделали три тысячи квадратных метров. Чиновница отметила, что это касается всех объектов, которые ремонтировались по программе Минтранса 'Безопасные и качественные дороги' с гарантийным сроком пять лет.

Дзержинского в Калининграде занял длительный срок, и по его итогам у автомобилистов осталось много замечаний.  Ремонт дороги на ул.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Власти пообещали устранить недоделки на ул. Дзержинского после ремонта дороги
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Власти пообещали устранить недоделки на ул. Дзержинского после ремонта дороги