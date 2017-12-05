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Песков прокомментировал опрос о готовности россиян пойти на выборы президента

Общество
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Об этом сообщает 'Коммерсант'. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокими показатели, приведённые в опросе о готовности россиян участвовать в выборах главы государства.

Согласно его результатам, на выборы готовы пойти 58% граждан. Речь идёт об опросе 'Левада-центра'. 20% не определились, примут ли участие в избрании президента, 10% ответили отрицательно. 

Поэтому, если учесть, что никакая избирательная кампания у нас ещё не начиналась, это очень большие цифры', — отметил Песков. 'Ну, постойте, это очень, очень солидные показатели, говорящие об очень высокой потенциальной активности наших избирателей.

По 1% назвали Алексея Навального, Сергея Шойгу, Сергея Миронова и Ксению Собчак. Согласно опросу 'Левада-центра', 53% россиян голосовали бы за Владимира Путина. Владимира Жириновского хотели бы видеть президентом 4% россиян, Геннадия Зюганова — 3%.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Песков прокомментировал опрос о готовности россиян пойти на выборы президента
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Песков прокомментировал опрос о готовности россиян пойти на выборы президента