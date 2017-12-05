В Калининграде из-за жалобы пенсионерки подрядчика оштрафовали за ремонт дороги ночью

Об этом в понедельник, 4 декабря, журналистам сообщил заместитель руководителя регионального управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов. Калининградского подрядчика после жалобы пенсионерки оштрафовали за ночной ремонт дороги.

Невского бабушка вызвала полицию, приехал экипаж, выписал протокол. 'На ул. Есть люди, которые с пониманием относятся, а есть и такие, кому шум, исходящий от техники, мешает. На следующий день предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей. И их мнение игнорировать мы не можем', — отметил Анисимов.

Как только перешли работать в ночное время, пошли письма: почему вы работаете и нарушаете закон Калининградской области о тишине', — рассказал Анисимов. 'У нас два лагеря — водители и местные жители.

Черняховского. Чиновник отметил, что подрядчики стараются по ночам работать там, где нет жилых домов. Летом 2017 года было решено ремонтировать дороги по ночам, чтобы избежать дополнительных заторов. В 2018 году подобную практику продолжат, в частности, на ул.

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