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» » Компания из Краснодара получит около 2 млрд руб. на завершение погранперехода «Дубки» на границе с Литвой

Компания из Краснодара получит около 2 млрд руб. на завершение погранперехода «Дубки» на границе с Литвой

Общество
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В случае подписания документа компания получит за выполнение работ 1,97 млрд руб. ООО «Телеком-Монтаж-Юг», ставшее единственным участником аукциона, получило право на заключение контракта на завершение строительства автомобильного пункта пропуска «Дубки – Рамбинас» на границе с Литовской Республикой. Информация об этом опубликована на портале государственных закупок.

Согласно конкурсной документации, пограничный пункт пропуска должен быть введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Аукцион по выбору подрядчика работ по завершению погранперехода был объявлен ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». человек и 4 тыс. Пропускная способность перехода должна составлять 15,5 тыс. Подрядчику предстоит завершить строительство участков досмотра автомобилей, очистных сооружений, насосных станций, резервуаров запаса воды, котельной, общественных туалетов, вольеров для содержания служебных собак и так далее. автомобилей в сутки.

Согласно сервису Seldon.Basis, c 2011 года c ООО «Телеком-Монтаж-Юг» заключен 101 государственный и муниципальный контракт на общую сумму 4,91 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, учредителем и генеральным директором компании «Телеком-Монтаж-Юг», зарегистрированной в Краснодаре, является Кирилл Перов.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Компания из Краснодара получит около 2 млрд руб. на завершение погранперехода «Дубки» на границе с Литвой
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Компания из Краснодара получит около 2 млрд руб. на завершение погранперехода «Дубки» на границе с Литвой