Сбербанк предупредил о возможных проблемах с операциями по картам

Об этом ТАСС сообщили в кредитной организации. Клиенты Сбербанка могут столкнуться с временными трудностями при проведении операций с картами банка в терминалах и торговых центрах.

Специалисты Сбербанка выясняют причину неполадок. 'Сбербанк сообщает, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками. Неполадки будут устранены в ближайшее время', — говорится в сообщении. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Неполадки затронули систему онлайн-банкинга и работу терминалов на кассах магазинов. В июле масштабный сбой произошёл в работе платёжного сервиса Сбербанка.

Материал к публикации подготовил