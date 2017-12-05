"Ездят на летней резине и пытаются это скрыть": власти объяснили высокую аварийность на Приморском кольце на выходных

Об этом в понедельник, 4 декабря, журналистам сообщил заместитель руководителя регионального управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов. Одной из причин высокой аварийности на Приморском кольце в минувшие выходные стала недобросовестность некоторых водителей, которые не установили на колёса зимнюю резину.

Однако, как показала практика, часть водителей так и не 'переобулась'. По его словам, к 1 декабря все автомобилисты должны были установить шины по сезону.

Дорожники сделали предварительную обработку асфальта. 'У нас есть данные навигационных систем. Только в низинах или на возвышенностях к утру был гололёд из-за резкого перепада, но так было далеко не везде', — отметил Анисимов.

В аварии попали как легковые автомобили, так и микроавтобусы, автобусы и КамАЗы. В субботу, 2 декабря, в Калининградской области за несколько часов произошло около 25 ДТП.

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