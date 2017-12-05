Психологи рассказали, почему нужно чаще обниматься

Об этом пишет РИА Новости. По мнению психологов, чем чаще люди обнимаются, тем более защищёнными и спокойными они себя чувствуют.

Известен и терапевтический эффект объятий. Объятия дают человеку чувство защиты, покоя и доверия, рассказали агентству эксперты. Так, например, дети-аутисты чувствовали себя значительно лучше, когда их часто обнимали.

По её мнению, объятия — это желание показать человеку свое отношение. Эксперт междисциплинарной кафедры сексологии Анна Котенева рассказала, что человеку рекомендуется обниматься не менее восьми раз в день.

Конечно, предполагаются объятия. 'Что касается отношений мужчины и женщины или воспитания ребенка, в психологии принято считать, что залогом хороших отношений может являться не менее восьми знаков внимания в течение дня. Обниматься нужно чаще — никому это не навредило', — заявила Котенева. Это дает чувство защиты.

Так, по его словам, эксперименты на животных показали, что лишение возможности взаимодействовать оказывает негативное влияние на популяцию. Психолог Алексей Степанов рассказал, что объятия могут оказывать лечебный эффект в ряде ситуаций, а их отсутствие может негативно влиять на состояние.

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